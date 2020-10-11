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Eğitim İzzet Eker
Eğitim

İzzet Eker

Eker test | İzzet Eker din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik bir paylaşım sitesidir. Öğretmenler ve öğrenciler izzeteker.com internet sitesinden ücretsiz içeriklere ulaşabiliyor. Peki, İzzet Eker internet sitesine nasıl üye olunur? | izzeteker.com üyelik ücretli mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:29:00 -
İzzet Eker

İzzet Eker test çöz | 2011 yılında açılan izzeteker.com internet sitesi hem öğrencilere hem de öğretmenlere din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri konusunda içerik sağlıyor. Testler, konu anlatımları, sorular vb. içeriklere ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Peki, İzzet Eker sitesine nasıl üye olunur?

İzzet Eker giriş

İzzet Eker din kültürü | izzeteker.com internet sitesinden materyallere ulaşmak için siteye üye olabilirsiniz. izzeteker.com internet sitesinin sağ üst kısmında 'Giriş' ve 'Yeni Üyelik' kısımları bulunuyor. Siteye üye olmak için Yeni üye kısmına tıklayın ve adımları takip edin. Üyelik için ücret ödemek gerekmiyor.

İZZET EKER ÜYELİK İÇİN TIKLAYINIZ

İzzet Eker şifremi unuttum

İzzet Eker internet sitesine üyeliği olanlar kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilir. Ancak şifrenizi unuttuysanız; ‘şifremi unuttum’ kısmına tıklayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

İzzet Eker test

İzzet Eker test sayfasında konular ve sınıflara uygun test kitaplarının satışı yapılıyor. Test kitaplarını online olarak satın almanız mümkün. Ayrıca bayilerden de İzzet Eker test kitaplarına ulaşabilirsiniz.

İZZET EKER TEST KİTAPLARI SATIŞ NOKTALARI

İzzet Eker soru havuzu

İzzet Eker internet sitesinden online test çözebilirsiniz. Soru havuzu butonuna tıklayıp açılan sayfadan arzu ettiğiniz testi başlatabilirsiniz.

İzzet Eker ödev bul

izzeteker.com internet sitesinde ‘Ödev Paylaşımı’ kısmına tıklayıp paylaşılan ödevleri bulabilirsiniz. Arama butonuna ödevin konusunu yazıp aratabilirsiniz. Ayrıca siteye ödev de ekleyebilirsiniz.

 

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