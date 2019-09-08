İztuzu Sahilinde gün batımı büyüledi Muğla’nın Ortaca ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dalyan Mahallesindeki dünyaca ünlü İztuzu Sahilinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu. Gün batımı sırasında güneşin renk cümbüşü oluşturması görenleri adeta büyüledi.

Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, sahile gelen vatandaşlar gün batımını cep telefonları ile görüntüledi. Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih etti.

Doğasıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan güney ege bölgesi, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği deniz kaplumbağalarıyla ünlü bölgede vatandaşlar, yürüyüş yapıp, denize girdi. Sahile gelen vatandaşlar, altın sarısı rengindeki güneşin batışını izleminin keyfini çıkardı.

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