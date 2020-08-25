  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İztuzu Plajı caretta caretta yuvası ve yavru çıkışında rekor kırdı
Aktüel

İztuzu Plajı caretta caretta yuvası ve yavru çıkışında rekor kırdı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların oluşturduğu 750 yuvalama alanında 30 bin yavru çıkışı gerçekleşti - DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska: -"İztuzu kumsalında yılların rekoru diyebileceğimiz 750'yi aşkın yuva sayısına ulaştık. Yuvalama sahasındaki bu durum yavru çıkışında da devam etti"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:06:40 -
İztuzu Plajı caretta caretta yuvası ve yavru çıkışında rekor kırdı

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların bugüne kadar en yüksek sayıya ulaşan 750 yuvalama alanından 30 bin yavru çıkışı ile rekor kırıldığı bildirildi.

İztuzu Plajı'nda mayıs ve haziran ayında başlayan döngü sonrası yumurtadan çıkan yavru ceratta carettaların denizle buluşma telaşı sürüyor.

Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler de sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde yuvalamanın rekor sayıya ulaştığını söyledi.

DEKAMER'in çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı ölçüde sürdürdüğünü belirten Kaska, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmalara destek verdiğini aktardı.

Caretta carettaların yuvalama alanlarının insan hareketliliğinin yoğun olmasından etkilendiğini vurgulayan Kaska, "Bu yıl kumsallarımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sakin olduğu için yuva sayılarında genel olarak bir artış var. İztuzu kumsalında yılların rekoru diyebileceğimiz 750'yi aşkın yuva sayısına ulaştık. Yuvalama sahasındaki bu durum yavru çıkışında da devam etti. İnsan rahatsızlığı olmadığı zaman bunlar başarılı bir şekilde denize gidebiliyor." diye konuştu.

Ekim ortasına kadar 45 bin civarında yavrunun denize ulaşmasını beklediklerini belirten Kaska, yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusunun denizle buluştuğu bilgisini verdi.

Yavruların denize başarıyla gönderilmesinin önemli olduğuna işaret eden Kaska, "Bu yıl pandemi nedeniyle gönüllü kabul edemedik. Sadece kendi personelimizle yuvaların kafeslenmesi ve kayıt altına alınmasını başarılı bir şekilde yaptık. Bugünlerde de adeta hasadımız olan yavruları başarılı bir şekilde çıkararak denize ulaşmasını sağlıyoruz. Yuva sayısına paralel olarak yavru çıkışında da benzer artışın olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaska, nesli tehlike altındaki caretta caretta yavrularının sağlıklı olarak suya ulaşabilmesi için canla başla mücadele ettiklerini belirtti.

Yavruların çıkışlarının sorunsuz devam ettiğini ifade eden Kaska, "Turizm faaliyetlerinin artmasıyla ışık kirliliği gibi durumlar da artacağından özellikle sahillerde bulunan işletmelerden gece ışıklarını kapatmalarını ya da kırmızı ışığa dönüştürmelerini rica ediyorum. Biz böylelikle bir fazla yavruyu denize ulaştırmış oluruz. Çünkü, yumurtadan çıkan yavrular ışığa gidiyor. Denizdeki ayın parıltısını ve dalgaları göremeyen yavrular, geri taraftaki otellerin ışığına doğru gidebilir. Bu da yavruların başka bir yerlerde ölmesine neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.
Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı

Stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi
Gündem

Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘halk süt’ dağıtımı s..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı