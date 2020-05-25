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Aktüel

"İZOT Evden Otizm Festivali" İzmir'de sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:47:51 -
"İZOT Evden Otizm Festivali" İzmir'de sona erdi

İZMİR (AA) - İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun (İZOT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan otizmli bireyler için sosyal medya aracılığıyla düzenlediği "İZOT Evden Otizm Festivali" sona erdi.

Müzik eğitmeni ve İZOT'un kurucusu Orçun Berrakçay tarafından 4 Mayıs'ta "Haydi yeteneğini göster" sloganıyla düzenlenen festival, orkestranın sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

Otizmli bireyler, bu sayede çaldıkları enstrümanlar, dansları ve çizdikleri resimlerle izleyenlere yeteneklerini gösterme imkanı buldu.

Festivalin final gecesi, BJK Kabataş Vakfı, Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği ve Müzik Otizm'in destekleriyle gerçekleşti.

Online festivalin son gününe birçok ünlü sanatçı ve müzisyen de katıldı.

Orçun Berrakçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde 65 otizmli bireyin performansını sergilediğini söyledi.

Kovid-19'un otizmli bireyler üzerinde yaptığı olumsuzluğu azaltmayı hedeflediklerini belirten Berrakçay, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız evlerinde, sanki gerçek bir sahneye çıkıyormuş gibi hazırlık yaptı. Bu durum onlara mutluluk verdi. Onlar mutlu olunca aileleri de sevinç yaşadı. Mutlu olan çocuklar ve gençler, problem davranışlarını azaltıyorlar. Ünlü konukların da katılımıyla onların da takipçilerine ulaşmaya başladık. Otizmli bireylerin ne kadar çok yeteneği olduğunu fark ettiler. Böylelikle toplumsal farkındalığı da sağlamış olduk."






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