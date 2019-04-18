İznik’te çevre felaketi yaşanıyor

Bursa’nın İznik ilçesindeki İncesu deresi simsiyah akmaya başladı. İznik gölüne akan derenin siyah renge dönüşmesi çevre sakinlerini endişelendirdi. Kirliliğe duyarsız kalmayan tarla sahipleri, yetkililerin konuya el atmaları çağrısında bulundu.

Derenin kenarında tarlası bulunan Mehmet Kazan, "İncesu deresi İznik gölüne akıyor. Görüldüğü gibi simsiyah. Bunun tek bir sebebi olabilir. Zeytin çorağı ve yahut petrolcülerden akan yağlı su. Şuan derelere kepekleme balığının çıkma zamanı. Ancak, millet kepekleme balığı yok diye bağırıyor. İşte bu kirlilik yüzünden kepekleme çıkmamakta dereden. Balıkların yumurta bırakma zamanı ancak manzara bu. Bembeyaz olduğu zamanda balık doluydu buranın içi. Bunu kim yapıyor bilmiyorum ama herhalde Allah’tan korkuları yok" dedi.