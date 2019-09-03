0553 313 94 23

İznik gölüne sabaha kadar kara sular aktı

Bursa’nın İznik ilçesinde göle sabaha kadar kara sular aktı.

03 Eylül 2019 Salı 12:58
İznik gölüne sabaha kadar kara sular aktı

Bursa’nın İznik ilçesinde göle sabaha kadar kara sular aktı.


İznik gölüne gece yarısı nereden geldiği belli olmayan simsiyah çorak su aktı. Karasu deresiyle göle akan pis suyu farkeden balıkçılar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen İznik Belediye Başkanı Kağan Usta ve BUSKİ İlçe Müdürü Fidan Turgut bölgede incelemelerde bulundu. Yağmur giderine çorak su borusunun bağlandığını bildiren Usta, derenin kim ya da kimler tarafından kirletildiğinin tespiti için çalışma başlatıldığını söyleyerek, "Durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine de bildireceğiz. Cezai müeyyide uygulanmalı" dedi.


Daha sonra zabıta ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri bölgede inceleme yaptı ve sudan tahlil için numune alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çetin: “Zabıta Müdürlüğümüz Çukurova’nın yüz akı”
    1. Başkan Çetin: “Zabıta Müdürlüğümüz..
    2. Memur yetim aylığı çalışmaya engel değil
    3. "Kanserojen maddelerin dokunarak..
    4. Yavru köpekler sağlık taramasından..
    5. Mersin Barosundan yeni adli yıl..
    6. Çin'de yeni sincap türü keşfedildi
    7. İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en..
    8. Levan Shengelia kimdir? Konyaspor'un..
    9. Cevizdere Şehitleri için Kur’an-ı..
    10. Genç evlilik mağduru Çukur: O benim..
    11. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na..
    12. Tatvan’da “uyuşturucu ile mücadele”..
    13. GRAFİKLİ - Yemen'in güneyi iç savaş..
    14. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap..
    15. SGK’dan emeklilik yazısı almak mümkün
    16. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari..
    17. Sokak ortasında aracı kurşun yağmuruna..
    18. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine..
    19. Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Bakan Çavuşoğlu'ndan "Türkiye'ye AB'de..
    21. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    22. Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü
    23. Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı..
    24. Diyarbakır’ın değil, Yüksekova’nın..
    25. İsmail Akçay Yol Koşusu’nun tanıtım..
    26. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    27. Dul-yetim maaş talebi de internetten..
    28. Borsa ilk yarıda yükseldi
    29. Zonguldak Kömürspor 3 oyuncuyu..
    30. Ankara Büyükşehir Belediyesi,..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız