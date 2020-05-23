  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?
için kalan
Aktüel

İznik Belediyesi araç filosunu genişletti

İznik Belediyesi, araç filosuna 3 adet çöp kamyonu, 1 adet yol süpürme aracı ve 1 adet hizmet aracı alarak genişletti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:10:44 -
İznik Belediyesi araç filosunu genişletti

İznik Belediyesi, araç filosuna 3 adet çöp kamyonu, 1 adet yol süpürme aracı ve 1 adet hizmet aracı alarak genişletti.


İznik Belediyesinin aldığı 3 adet çöp kamyonu, 1 adet -yol süpürme aracı Temizlik İşleri Müdürlüğüne, 1 adet hizmet aracı da Fen İşleri Müdürlüğüne tahsis edildi. Daha temiz ve yaşanılabilir bir İznik için yola çıktıklarını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Bu günlerde zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm Dünya’da yaşanan Korana virüs sebebiyle ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, gece gündüz demeden ana caddelerimizi, sokaklarımızı ve mahallelerimizi yıkayıp dezenfekte ediyor. Bu sürece katkı koyan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Her şey insanlarımızın sağlığı ve geleceği için çalışmaktır. Takım halinde ve ekip ruhu ile çalıştığımız sürece bizlerin başaramayacağı iş yoktur" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı