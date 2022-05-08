İzni biten mahkumlar Bakırköy'de toplandı! 'Cezaevine dönmek istemiyoruz'

Türkiye’de koronavirüs pandemisi nedeniyle açık cezaevlerindeki mahkumlar, Nisan 2020'den bu yana geçici olarak evlerine gönderilmişti. Açık cezaevi hükümlülerinin salgın izni uygulaması için geçtiğimiz gün beklenen açıklama geldi.

İzinler 31 Mayıs'ta sona erecek

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19 izinlerine ilişkin yapılan duyuruya göre, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler, Türkiye’de yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31 Mayıs’ta sona erecek. Buna göre mahkûmlara cezaevlerine dönmeleri için tebligat gönderilecek. Cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise firari sayılacak.

'Herkes ikinci şansı hak eder'

Yapılan açıklama aylardır evlerinde olan binlerce mahkumun ay sonunda cezaevine geri döneceğini bildirdi. Karar sonrası Bakırköy Meydanı'nda toplanan mahkum ve mahkum yakınları bir araya gelerek cezaevine dönmek istemediklerini ifade etti. Mahkumlar, 'Herkes ikinci şansı hak eder' sloganlarıyla eylem yaptı.