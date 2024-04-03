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Otomotiv İzmit’te üretilen modele Limited Edition dopingi! Hyundai İ20’ye eklenen bu donanım neler sunuyor? Kampanyalı satış fiyatını paylaşıyoruz!
Otomotiv

İzmit’te üretilen modele Limited Edition dopingi! Hyundai İ20’ye eklenen bu donanım neler sunuyor? Kampanyalı satış fiyatını paylaşıyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 16:58:00 -
İzmit’te üretilen modele Limited Edition dopingi! Hyundai İ20’ye eklenen bu donanım neler sunuyor? Kampanyalı satış fiyatını paylaşıyoruz!

Türkiye’de en çok satılan modellerden biri olan Hyundai i20, bahar aylarına yepyeni bir donanım seviyesiyle giriş yapıyor. Style Limited Edition adı verilen yeni seride sadece kırmızı ve beyaz renklere ve siyah tavana yer veriliyor. Hyundai i20 Style Limited Edition, 10.25 inç LCD gösterge ve 17 inç alaşımlı jantlarıyla da şimdi daha sportif ve daha kullanışlı.

Hyundai Assan’ın İzmit Fabrikasında üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği ve aynı zamanda Türkiye’de de en çok satılan modellerin arasında yer alan i20, mevcut donanım seviyelerine bir yenisini daha ekledi. Style donanım seviyesini daha sportif ve daha kullanışlı hale getiren Style Limited Edition, tüketiciler tarafından yoğun rağbet gösterilen 1.4 litrelik benzinli motorla kombine ediliyor. 

Zarif ve sportif tasarım

Hyundai i20, Style Limited Edition donanım seviyesiyle birlikte dış görünüşe ve konfor öğelerine önem veren tüketicilere hitap ediyor. Hem dış hem de iç mekanda orantıyı, mimariyi, stili ve teknolojiyi uyumlu hale getiren Hyundai i20, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde bu sportif duruşunu makyajlı versiyonda da korumaya devam ediyor. 

Makyaj operasyonunda yeni tip ön ve arka tampona yer veren Hyundai i20, bu özel versiyonu da sadece kırmızı ve beyaz renklerle satışa sunuyor. Alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi, mevcut sportif duruşunu güçlendiren i20 Style Limited Edition, aynı zamanda piano siyahı tavan rengiyle de estetik görünüşünü perçinliyor. Bu duruşu destekleyen bir diğer eklenti ise 17 inçlik jantlar. 

Hyundai i20 Style Limited Edition’ın kampanyalı satış fiyatı ise 1 milyon 105 TL.
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