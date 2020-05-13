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Ekonomi

İzmit’te tuhafiyeciler semt pazarındaki yerini alacak

İzmit’te bulunan tuhafiyeciler, 14 Mayıs Perşembe günü Doğukışla semt pazarında tezgah açabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:41:17 -
İzmit’te tuhafiyeciler semt pazarındaki yerini alacak

İzmit’te bulunan tuhafiyeciler, 14 Mayıs Perşembe günü Doğukışla semt pazarında tezgah açabilecek.


Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında pazarlarda tezgah açamayan tuhafiyeciler 14 Mayıs Perşembe günü Doğukışla’da kurulacak pazarla birlikte tezgah açabilecek. Pazar kurulma aşamasından kapanışa kadar İzmit Belediyesi ekipleri sürekli sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirecek.


Pazar kurulma aşamasından kapanışa kadar İzmit Belediyesi ekipleri sürekli sosyal mesafe denetimi gerçekleştirecek. Pazar giriş ve çıkışlarında maske kontrolü yapacak. Belediye ekipleri pazarlarda sağlık koşullarının sağlanması adına ek mesai yapacak.

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