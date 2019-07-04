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İzmit’te tonlarca tekstil atığı toplanıyor

İzmit’te her ay onlarca ton tekstil atığı belediye ekiplerince toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
İzmit’te tonlarca tekstil atığı toplanıyor

İzmit’te her ay onlarca ton tekstil atığı belediye ekiplerince toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.


İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kentteki tekstil atıklarını toplamak için 141 noktaya kurulan atık kumbaralarından tonlarca atık toplanıyor. Vatandaşların ev ve iş yerlerinde kullanmadıkları giyim, ayakkabı gibi atıkları attıkları kumbaralar belirli aralıklarla boşaltılıp toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler her ay yaklaşık 22 ton tekstil atığı topluyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
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