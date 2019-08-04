İzmit’te temizlik çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında ot kesimi ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İzmit’te bulunan mahalle, sokak, park, mesire alanları ve ağaçlandırma sahalarında uzayan otların kesim işlemi ve yeşil alan temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri 1 milyon 500 metrekare aktif yeşil alanda, günlük 35 kişi ile haftanın 7 günü aralıksız olarak tırpan çalışmalarına devam ediyor. 102 mahallenin büyük bir bölümünde çalışmaları tamamladıklarını belirten Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, geri kalan bölgelerde ise program dahilinde ot biçimine devam edildiğini belirtti.