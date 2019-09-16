İzmit’te tarihi protokol

İzmit Belediyesi, Kültür Rotaları Derneği ve KYÖD arasında 1700 yıllık tarihi bulunan “Kocaeli Avrasya Yolu Çalışmaları Ön Protokolü” imzalandı.

İzmit Belediyesi, Kültür Rotaları Derneği ve KYÖD arasında 1700 yıllık tarihe sahip Italya’nın Bari kentinden Antalya’nın Demre ilcesine kadar uzanan ve İzmit üzerinden geçen yol için “Kocaeli Avrasya Yolu Çalışmaları Ön Protokolü” imzalandı. Belediye hizmet binası makam toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kültür Rotaları Derneği Genel Başkanı Kate Clow, dernek sözcüsü Hüseyin Eryurt, dernek yönetim kurulu üyeleri ve KYÖD Başkanı Didem Turan hazır bulundu.

Turizm kenti İzmit

İmza töreninde ilk olarak konuşan KYÖD Başkanı Didem Turan, “Avrasya Yolu projesi turizm ve kültür anlamında oldukça güzel bir proje olduğunu düşünüyorum.Turizm kenti İzmit düşüncesine katkı sunacağını düşünüyoruz. Katkı ve destekleri için İzmit Belediyesi’ne ve Kültür Odaları Derneği’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kültür kaynaşması sağlanacak

Ardından konuşan Kültür Rotaları Derneği Genel Başkanı Kate Clow, “İzmit’te bulunmaktan dolayı çok mutluyum.İstanbul’a o kadar yakın bir şehirde bu kadar yeşillik görmek beni çok mutlu etti. Biz bu projeye Fransa’da başladık. Bu anlaşmaya göreBalkanlar üzerinden İstanbul’a ardından İzmit ve İzmit’ten Antalya’ya doğru bir yol düşündük. Bu kolay proje değil. Bu projeler için belediyeler çok önemlidir. Bu yol üzerinde 42 belediye var. Şuana kadar 6 belediye bu projeye katıldı. İzmit Belediyesi’de bu projeye dahil oldu. Bu projelerle birlikte gerçekten kültür kaynaşması sağlanacak” dedi.

İzmit’in tarihine katkılar sunacak

Son olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Önemli bir proje. Özellikle Türkiye’de tescilli olacak kültür yolunun bir parçası olmaktan bizde mutluluk duyduk. Kentimiz adına değerli bir proje olduğunu düşünüyoruz. İtalya’dan başlayıp İzmit’e kadar devam eden bu proje İzmit’e uluslararası bağlamda değer katacak bir projedir. Özellikle tarihi anlamda katkılar sunacağını düşünüyorum. Bizimde tarihi kültürel mirasımıza katkı sunacaktır. Ben İzmit’in tarihini çok önemsiyorum ve bunu her fırsatta söylüyorum” şeklinde konuştu.

Ortak bir buluşmaya çıkacak

Başkan Hürriyet son olarak, “Projenin nihayete erdiğinde çok güzel bir tarihin, kültürün ve dayanışmanın kentler ile ülkeler arasında ortak bir buluşmaya çıkacağına inanıyorum. Birçok belediyeyi ve derneği içinde barındıran değerli bir projedir. Kentimizin turizmine ve tarihine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Avrasya yolu nedir?

Avrupa Birligi tarafından finanse edilen, sozlesme makamı Merkezi Finans ve Ihale Birimi olan ve T.C. Dısisleri Bakanlıgı AB Baskanlıgı tarafından yurutulen Sivil Toplum Diyalogu Programı’nın 5. Donemi kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerden biri de ‘Avrasya Yolu’nda Yuruyus’ projesi olmustur. Basvuru sahibi Kultur Rotaları Dernegi (KRD), bu projeyi Italya’daki Avrupa Via Francigena Birligi (EAVF) ve Yunanistan’daki Cevrenin Izini Sur Dernegi (TYE) ortaklıgında yurutecektir. Projeye dahil olan istirakci kurumlar arasında Via Egnatia Vakfı (Hollanda), Sultanlar Yolu Vakfı (Hollanda), Bursa Nilufer Belediyesi, Izmit Belediyesi, Edirne Belediyesi ile Italya’daki Puglia Bolge Belediyesi bulunuyor. Nisan 2019’da baslayan ve bir yıl surecek olan projede, ortak kurumlar, Avrasya Yolu olarak bilinen ve Italya’nın Bari kentinden Antalya’nın Demre ilcesine kadar uzanan yeni bir yuruyus guzergahının, Avrupa Konseyi Kultur Rotaları Enstitusu tarafından tescil edilmesi icin basvuruda bulunacaklar. Luxemburg’da bulunan bu enstitu, temalı uzun mesafe yuruyus ve diger kultur rotalarını ‘Avrupa Kultur Rotası’ olarak tescil etmekle yetkilendirilmis bir Avrupa Konseyi organıdır. Sertifikalandırma islemi gerceklestigi takdirde, yaklasık 5000 km’yi asan uzunluguyla Avrasya Yolu, Turkiye’nin ilk tescilli, Avrupa’nın ise en uzun mesafeli uluslararası kultur rotası olacaktır.