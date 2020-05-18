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İzmit’te ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrası aşsız kalmıyor

İzmit Belediyesi’nin kentte başlattığı iyilik hareketi ile sokağa çıkma yasağında da ihtiyaç sahibi ailelerin sofraları iftarda aşsız kalmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:41:13 -
İzmit’te ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrası aşsız kalmıyor

İzmit Belediyesi’nin kentte başlattığı iyilik hareketi ile sokağa çıkma yasağında da ihtiyaç sahibi ailelerin sofraları iftarda aşsız kalmadı.


İzmit Belediyesi, sokağa çıkma yasağında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını aşsız bırakmadı. Korona virüs salgınıyla mücadeleyi kent dayanışmasına dönüştüren İzmit Belediyesi’nin Ramazan ayı itibari ile başlattığı iftar bağışı kampanyası, bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. İnternet üzerinden yapılan 15 TL karşılığında yapılan iftar bağışlarının sayısı 11 bine yaklaştı. Vatandaşların yaptığı iftar bağışları, 4 günlük sokağa çıkma yasağında da İzmit Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılmaya devam ediyor.


İftar saatinden hemen önce sıcak olarak ulaştırılan yemeklerle ihtiyaç sahibi ailelerin sofraları aşsız kalmadı.

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