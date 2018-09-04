İzmit'te feci kaza! 2 kişi öldü

Kocaeli'de öğle saatlerinde, İzmitGündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, durakta otobüs bekleyen yayaya çarptı.

Araç, önünde sürüklediği gençle birlikte yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, beton elektrik direği hafif ticari aracın üzerine devrildi. Yaya, beton elektrik direği ile araç arasında, sürücü ise araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü ve gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi.