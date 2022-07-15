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Yerel İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın
Yerel

İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın

İzmit'te Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 03:52:00 -
İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın

Saat 01.30 sıralarında Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bu sırada fabrikada bulunan işçiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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