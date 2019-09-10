İzmit’te çöp konteynerleri 7gün 24 saat bakım altında

İzmit Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında bulunan çöp konteynerlerinden hasarlı olanları tespit ederek tamir ediyor.

İzmit Belediyesi şehir genelinde temizlik çalışmalarını büyük titizlikle yürütüyor. Ekipler bir yandan İzmit’teki cadde ve sokaklarda çöp toplama, yıkama ve temizlik çalışmalarını yürütürken, diğer yandan temizlik ekipmanlarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil tamir ekibiyle bulundukları alanda tamir ve akımı yapılan konteynerler kullanıma hazır hale getiriliyor. Kapsamlı tamir gerektiren konteynerler ise belediye atölyesine getirilip, tamiratı yapılıyor.

Günlük ortalama 10 metal,5 plastik konteynerin tamirinin yapıldığını belirten belediye yetkilileri, “Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet sık sık bizleri ziyaret edip, şehir temizliğinin kendisi için önemini bize belirtiyor. Bizler de bu hassasiyetle daha temiz ve daha yaşanabilir bir İzmit için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekiplerimiz tarafından şehir genelindeki konteynerleri temizleyip, bu hasarlardan oluşabilecek olumsuzlukları gideriyoruz” dedi.