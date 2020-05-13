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Yerel

İzmit’te çöken istinat duvarına anında müdahale

İzmit belediyesi, Topçular Mahallesi Düz Sokak üzerinde çöken istinat duvarına müdahalede bulunarak yeniden inşa edilmesi için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:02:15 -
İzmit’te çöken istinat duvarına anında müdahale

İzmit belediyesi, Topçular Mahallesi Düz Sokak üzerinde çöken istinat duvarına müdahalede bulunarak yeniden inşa edilmesi için çalışma başlattı.


Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında tüm birimleriyle korona virüs mücadele çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, kentte yaşanan olumsuz durumlar karşısında da hemen harekete geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Topçular Mahallesi Düz Sokak üzerinde istinat duvarı çökmesinin ardından İzmit Belediyesi hemen müdahalede bulunarak istinat duvarının yeniden inşa edilmesi çalışmalarına başladı.


İstinat duvarının çökmesiyle birlikte sokak üzerinde güvenlik önlemleri alan İzmit Belediyesi ekipleri yapılan incelemelerin ardından vatandaşlar için tehlike oluşturan istinat duvarı için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri istinat duvarının yeniden inşa edilmesi çalışmalarına başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

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