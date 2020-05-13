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Yerel

İzmit’te bozulan cadde ve sokaklar asfaltlanıyor

İzmit Belediyesi, cadde ve sokaklarda bozulan yolları asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:03:26 -
İzmit’te bozulan cadde ve sokaklar asfaltlanıyor

İzmit Belediyesi, cadde ve sokaklarda bozulan yolları asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.


Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonuna hızlı giren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaşanan yol bozulmalarına anında müdahale ederek İzmit halkının kullanımına sunuyor. Bu kapsamda Orhan Mahallesi Ethem Sokak üzerinde bozulan yola müdahale eden ekipler 100 metrelik yol üzerinde gerçekleştiren çalışmayla yolun bozuk olan bölümünü asfaltladı. Bozulan yolun rampa bir yol olmasından kaynaklı olarak araç sürücülerinin yaşadığı sıkıntıların önüne geçildi. Bütün çalışmaların tamamlandığı yol bölge halkının kullanımına sunuldu.


Belediye yetkilileri asfalt çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini ifade etti.

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