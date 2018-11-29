İzmit'te başörtülülere çirkin saldırı!

Akit ihbar hattına gelen ve İzmit'te çekildiği iddia edilen görüntülerde, örtülü vatandaşlar Atatürk büstü önünde diz çökmüş vaziyette aşağılanıyor. Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez parçalarını tutan başörtülü kadınların karşısında ise bazı kişiler 'Kimileri toprağa kimileri yüreklere gömülür' yazılı pankartları tutuyor.



Vatandaşların tepkisini çekti

Oluşturulan tabloyu gören vatandaşlar bu durumun başörtülü kadınlara yönelik çirkin bir saldırı olduğunu belirterek, bu görüntünün nerede ve ne zaman çekildiğini ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.