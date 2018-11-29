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İzmit'te başörtülülere çirkin saldırı!

İzmit'te bir Atatürk büstü önünde, örtülü kadınları aşağılayan görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

29 Kasım 2018 Perşembe 16:06
İzmit'te başörtülülere çirkin saldırı!

Akit ihbar hattına gelen ve İzmit'te çekildiği iddia edilen görüntülerde, örtülü vatandaşlar Atatürk büstü önünde diz çökmüş vaziyette aşağılanıyor. Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez parçalarını tutan başörtülü kadınların karşısında ise bazı kişiler 'Kimileri toprağa kimileri yüreklere gömülür' yazılı pankartları tutuyor.

Vatandaşların tepkisini çekti

Oluşturulan tabloyu gören vatandaşlar bu durumun başörtülü kadınlara yönelik çirkin bir saldırı olduğunu belirterek, bu görüntünün nerede ve ne zaman çekildiğini ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:06
  1. başörütülülere saldırı
  2. başörtülülere çirkin saldırı

YORUM YAZ

  • MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM 14 dk önce
    Bazıları cennete bazıları cehenneme gider. Bazıları Allah'ı ve peygamberlerini sever,bazıları söver. Bazıları Allah'a bazıları putlara tapar .KALPLER ZERRE DEN KAİNATA, FANİDEN BAKİYE HERŞEYİ ALIR LAKİN KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR. İSLÂM ALLAH'IN SEÇTİĞİ DİNDİR. ALLAH , PEYGAMBERİNE KUR'AN'a SAVAŞ AÇANI KALBİNDE VE HAYATINADA REHBER EDENİN İBADETLERİDE BOŞADIR.CENNET UCUZ OLMADIĞI GİBİ CEHENNEMDE LÜZUMSUZ DEĞİLDİR.
  • MilletMillet20 dk önce
    Başlık yanlış hakaret baş örtülülere değil ki. Resmi dikkatle inceleyin bütün çocukların kıyafetleri karanlık oda yada ezoterik tapınakçıların kıyafetlerine benziyor. Adeta tapınma rütüeli gerçekleştiriliyor . Yani sadece baş örtüsü meselesi değil. Durum Atatürkçüler açısından daha vahim
  • 1453145325 dk önce
    Provokasyonun alâ'sı'dır bu.Hem Atatürk nefretini körükleme,hem islamcıların da Atatürk'çü olmaya yöneldikleri algısı oluşturma,hem de başörtüsünü ve baş örtülüleri aşağılama,bağnazlıkla itham etme provokasyonudur bu,yani bir taşla üç beş kuş düşürme.
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ27 dk önce
    Kardesim acikcasi kamalist rejim Dindarlarin destekleyip iktidar yaptigi Ak parti iktidarinda diledigi gibi sultasini surerek, tokmagin kendisinde oldugunu,tokmak kendisinde oldugu muddetce,davulun kimin boynunda oldugunu pek 1 oneminin olmadigini anlatmaya calisiyor biz hala iktidar bizimkilerde gibi ucuz tesellilerle kendimizi kandiriyoruz.
  • hasanhasan37 dk önce
    valla anlayana çok da güzel mesaj olmuş ellerine sağlık
  • melih53melih5337 dk önce
    bunlar provakatör ..sapkın..bunlar her grubun içine sızıp tahrik etmeye devam edeceklerdir.dikkat edilmelidir..basınında görevi bu provakatörleri reklam yapıp amaçlarına ulaştırmamaktır..
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ38 dk önce
    Ya hu arkadaş bu ...lerin amacı milleti birbirine düşürmek ama üçün birini alırlar ....Ne demişler büyükler --Havlayan İT ısırmaz.......
  • şenay doğanşenay doğan44 dk önce
    atatürk benden özür diledi ben tesettürlüyüm
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