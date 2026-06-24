İzmit’te ağaçlık alanda korkutan yangın! Ekipler alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor!
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ciğerlerimizi yakan cinsten, geniş bir ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen sinsi bir sebeple aniden yangın başladı. Çevreye hızla yayılan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Hatipköy Mahallesi sakinlerinde büyük bir korku ve panik yarattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Hatipköy Mahallesi mevkisinde bulunan geniş ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Dumanları gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye hızla çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin, yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla başlattığı müdahale sürüyor.