0553 313 94 23

İzmit’in yeni temizlik araçları geldi

İzmit Belediyesi tarafından kiralanan yeni temizlik araçları, belediye hizmet binası önüne gelerek çalışanlara teslim edildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
İzmit’in yeni temizlik araçları geldi

İzmit Belediyesi tarafından kiralanan yeni temizlik araçları, belediye hizmet binası önüne gelerek çalışanlara teslim edildi.


İzmit Belediyesinde temizlik araçları yenilendi. Merkez Bankası önünden toplu bir şekilde hareket ederek İzmit Belediyesi hizmet binasının önüne geldi. Burada yeni araçlarını teslim alan temizlik işçileri, iş başı yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettikten sonra iş başı yaptı. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz katıldı. Araçların teslim edildiği işçilere seslenen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Cumartesi günleri hepiniz mesai yapıyorsunuz. Ekonomiyi düzenlediğimiz de, israfı engellediğimizde hakkınız olanı size vereceğiz. Hepiniz cumartesi günü çalışıyorsunuz, yeni personeller alınca sizlerin işlerini kolaylaştıracağız” dedi.


“Tasarruf yapa yapa size hakkınız olanı vereceğiz” ifadelerine yer veren Hürriyet,“Yeni ihaleye 4 milyon daha ucuza yaptık. Bu şekilde yaptığımız tasarruflar ile sizlerin hakkı verilecek. Çöp işi önemli. Sizden ricam işinizi önemseyerek yapmaya devam etmeniz. Sizi anlıyorum. Hakkınızı vermek için çabalıyorum. Düzeltmek bizim elimizde. Baya tasarruf ettik. Herkese hakkı olanı ben vereceğim. Cumartesi gününü çalışma olayını da müdürümüz organize ediyor. Dönüşümlü bir şekilde yapılacak. Ben de dahil olmak üzere maaşımızı vatandaştan alıyoruz. İzmit ve yeni araçlar size emanet" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
    1. İran'dan İngiltere'ye misilleme..
    2. Caminin baş tacı misafirleri
    3. ANKA’nın mirasçısı Aksungur İHA
    4. Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen..
    5. Tarım araç ve gereçleri için Kiçir’e..
    6. Memurların yüzde 66,79'u sendikalı
    7. Kütahya’da geçen yıl 8 sinema..
    8. Hisarcık’ta ağır tonajlı araçların..
    9. Gazişehir Gaziantepli futbolcular,..
    10. ŞUSKİ, Hilvan Korçik Deresindeki..
    11. Van’dan Lübnan’a ihracat
    12. Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun..
    13. BM'ye "çocukları savaştırmayı bırakma"..
    14. Sivasspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    15. CHP’li belediyelere suç duyurusu!..
    16. (Özel) 100 motorla düğün konvoyu
    17. Anneler, sapkın projenin kıskacında
    18. Karaman’da iki cadde ışıklandırılıyor
    19. Menisküs yırtıklarına dikkat
    20. Kırsalda 3 ayda 412 kilometre yol..
    21. Mut’ta trafik kazası; 2 yaralı
    22. Yunanistan yarın sandık başına gidiyor
    23. Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
    24. Pelin otu nedir? Bu ot neden dikkatli..
    25. Yılmaz; “2018 yılında 430 bin kurban..
    26. Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın..
    27. İzmit’in yeni temizlik araçları geldi
    28. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final..
    29. Avrupa'nın büyük Türkiye korkusu! Açık..
    30. Ağrı’da Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!