İzmit’in asırlık çınarlarının korunması için akademisyenlerle iş birliği yapıldı

Kocaeli’de bulunan asırlık çınar ağaçlarının onarım ve koruma çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi ile iş birliğinde oluşturulan, aralarında profesörlerin de olduğu akademisyen ekibi, ağaçların röntgenleri çekerek çürüyen kısımlarını belirliyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ve kent merkezine ’Yürüyüş Yolu’ olarak adlandırılan caddeyi süsleyen asırlık çınar ağaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesinin ortak çalışmasıyla bakıma alındı. Ağaçların gövdelerin oluşan çürümeleri önlemek ve iyileştirilmesi için akademisyenler tarafından çalışma başlatıldı. Caddede bulunan ağaçları tek tek inceleyen akademisyenler, özel bir sistemle ağaçların röntgenleri çekildi. Röntgen sistemi ile ağaçların çürüyen kısımlarını tespit eden akademisyenler, yapılan araştırmaların neticesinde ağaçların onarılmasını sağlayacak.

“Ağaçların da ultrasonu çekiliyor”

İnceleme sırasında akademisyenlere eşlik ederek ağaçlar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise çalışma neticesinde ağaçların yaşatılmasını sağlayacaklarını söyledi. Büyükakın, “Akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalarla hem tarihi çınarları yaşatmış olacağız hem de çevreye yaşatabileceği riski ortadan kaldırmış olacağız. Geçtiğimiz günlerde yeni çınar ağacımızın ekilmiş olduğu yerde çınar ağaçlarımızdan biri devrilmişti. Allah’a şükür hiçbir can kaybı olmadı. Ama bu süreç bizi burada daha detaylı bir araştırma yapma konusunda hareket geçirdi. Bu ağaçlar 80’li yılların başında dikilmiş ağaçlar ve 81 tane tescilli ağaç var. Zaman içinde bunların düzenli biçimde incelenmesi gerekiyor. Bu işi ehline teslim etmemiz gerekiyordu. İstanbul Üniversitesinden Akademisyenlerinden oluşan bir ekip burada araştırmalarını yapıyor. Kendileri teknik detaylarını vereceklerdir ama tıpkı bizlerin çektirdiği ultrason gibi bu ağaçlarında ultrasonu çekiliyor. İçinde herhangi bir sorun, çürüme var mı tespiti yapılıyor. Tespitlerin ardından tedavi safhasına geçilecek. Sadece gövde de değil kökte de bir sorun olup olmadığı, dallarda bir sorun olup olmadığı bakılacak. Böylelikle bu tarihi çınarları yaşatmış olacağız. Hem de çevreye yaşatabileceği riski ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

“Kocaeli zaten yeşilin şampiyonu bir şehir”

Kocaeli’nin sanıldığının aksine sadece sanayi şehri olmadığını ifade eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli zaten yeşilin şampiyonu bir şehir. Geçmişten gelen sanayi şehri olmanın şehir üzerinde olumsuz bir algısı var. Aslında buradan şunu duyurmak lazım. Kocaeli zannedildiği gibi bir sanayi şehri değil. Evet, sanayinin başkenti ama Kocaeli’de sanayini toplam alan üzerinde yüzde 1,5’luk payı var. Kocaeli’nin yüzde 50’si ormandır, yüzde 29’u tarımsal arazidir. Şehrin sadece 10-15 kilometre dışına çıktığınızda muhteşem bir doğa sizi karşılar. İki tane denizi bir tane gölü vardır. Bütünsel anlamda muhteşem bir parktır. Ormanya ile de bunu taçlandırdık. Ben aslında bütün Türkiye’yi burayı görmeye davet ediyorum. Kocaeli’nin gri şehir imajının olmadığını göreceklerini söylüyorum” diye belirtti.

“Ağaçların iç yapısal durumunun görüntüsünü elde ediyoruz”

Ağaçlara zarar vermeden iç yapılarını incelediklerini aktaran İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret As, “Kocaeli’deki tarihi ağaçların mevcut durumlarıyla alakalı inceleme yapmak için geldik. Çevre şartlarını değişmesine bağlı olarak ağaçlarda da stres oluşmaktadır. Yaşa da bağlı olarak ağaçlarda çürüme ve kabuklaşmalar meydana geliyor. Tabi bunları ortaya koymak için çok farklı yöntemler var. Ağaca zarar vermeden bunların ortaya kanması çok daha önemli. Dolayısıyla tahribatsız test yöntemleri dediğimiz yöntemi kullanarak ki bunlardan bir tanesi de akustik tomografi yöntemi. Biz de bu yöntemle ağaç yapısına zarar vermeden ağaçların iç yapısal durumunun görüntüsünü elde ediyoruz. Buna göre çürümenin durumunu anlıyoruz. Durumla alakalı tedavi yöntemlerini ve önlemlerle ilgili inceleme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.