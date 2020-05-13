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Sağlık

İzmit Belediyesi’nden köy sakinlerine ücretsiz maske ve hijyen seti

İzmit Belediyesi ekipleri ilçede bulunan mahalle statüsündeki tüm köyleri ziyaret ederek vatandaşlara ücretsiz maske ve hijyen seti dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:33:25 -
İzmit Belediyesi’nden köy sakinlerine ücretsiz maske ve hijyen seti

İzmit Belediyesi ekipleri ilçede bulunan mahalle statüsündeki tüm köyleri ziyaret ederek vatandaşlara ücretsiz maske ve hijyen seti dağıttı.


Korona virüs salgını ile mücadelede halk sağlığına öncelik veren İzmit Belediyesi, kendi sınırları içerisinde bulunan köylere hijyen seti dağıttı. İzmit Belediye meclisi üyeleri Yaşar Kardaş, Süleyman Şen, Mehmet Baştürk ve Tuncay Aşkın, iftar saatine kadar gün boyu köyleri dolaşarak, esnafa ve hane sakinlerine sağlık kitlerini ulaştırdı.


Dağıtıma Güvercinlik, Çavuşoğlu, Yenice, Ambarcı, Sekbanlı, Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Sepetçi köylerinden başlayan meclis üyeleri, hijyen seti dağıtılmayan köy bırakmadı. Meclis üyeleri ve belediye ekipleri içerisinde dezenfektan, maske ve kolonya bulunan hijyen seti paketlerini evlerinde olmayan köy sakinlerinin kapılarına astı. Köy sakinleri, meclis üyeleri ve belediye ekiplerine bu zor günlerde kendilerine destek verdikleri için teşekkür etti

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