İzmit Belediyesi, mahallelerde sinek ilaçlamasına başladı

İzmit Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığı sinek konusunda çalışma başlatarak mahallerde ilaçlama yapmaya başladı.

Vatandaşlardan gelen yoğun sinek şikayeti karşında kayıtsız kalamayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahallerde ilaçlama çalışmalarını başlattı. Gerek belediyenin iletişim adreslerine, gerek Whatsap iletişim hattına, gerekse de belediye başkanına gelen sinek şikayetlerine kayıtsız kalmayan İzmit Belediyesi, araç üstü ULV ilaçlamasına başladı. Haftada iki gün akşam 21.00-24.00 saatleri arası 3 mahallede sürdürülen çalışma kapsamındaşimdiye kadar Alikahya, 28 Haziran, Karabaş, Akpınar, Tüğsüzler, Yahyakaptan ve Yenişehir mahallerinde ilaçlama yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sekapark’ta da ilaçlama yapan ekipler,çalışmalarına devam edeceklerini belertti.

Öte yandan, İlaçlamada kullanılan malzemelerin, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların sinek şikayetlerini giderirken çevre hassasiyetlerini de büyük önem verdiklerini belirttiler.