İzmirliye 15 milyon liralık “fore” kazık!

Resul Ekrem Şahan Ankara

2 ihalede de aynı şirket var

İzmir merkezden ve çevre ilçelerden yıllardır toplanan çöpün yığıldığı Çiğli’deki Harmandalı çöplüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl önce çöpten metan gazı çıkarma, elektrik üretme ve bölgenin rehabilitasyonu için ihale düzenledi. O dönemde düzenlenen ihaleyi de Menderes’te 150 milyon liraya yapılması planlanan katı atık tesisi ihalesini kazanan Doğu Star Elektrik Üretim AŞ kazandı. Şirket heyelan riskini önleyecek fore kazıkların çakılması da dahil maliyet hesabı yaparak, belediyeye üreteceği elektriğin yüzde 59’unu verme taahhüdünde bulunarak ihaleyi aldı. Fore kazık çakma işi yaklaşık 15 milyon liralık bir maliyet olarak hesaplanırken, şirket o dönem elde edilecek birim elektrik üzerinden yaptığı teklifte bu işi de kendinin yapacağını planlayarak düşük teklif verdi. Firma ihaleyi aldığı günden bu yana bölgenin rehabilitasyonunu yapmazken, bölgede heyelan riski oluştu. Tesiste çalışan işçilerin hayatını da tehdit eden riske karşı belediye bu sefer şirketin sorumluluğunda olan iş için 3 Temmuz 2020’de Halkapınar’da bir ihale düzenleneceğini duyurdu. “Toplamda 10 bin 368 metre fore kazık yapılması” yapım işinin maliyetinin yaklaşık 15 milyon lira olması beklenirken, belediye bu ihale ile şirketin yükümlülüğünü de başka bir şirkete devredecek. Şirketin sorumluluğunu ortadan kaldıran ve İzmirlinin vergilerinin ranta akmasına neden olacak ihale için İzmirlinin cebinden ikinci kez para çıkmış olacak.

150 milyon liralık fiyasko!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes’te tüm İzmir’in içme suyunu riske atacak katı atık tesisi için de daha önce ÇED raporsuz ihaleye çıkmıştı. İhale Kanunu’na aykırı olarak ihaleyi düzenleyen ÇED raporunu sonraya bırakan ihale kapsamındaki tesisin, 150 milyon liraya kurulması planlanırken, tesisten çıkacak çöp suyunun, yeraltı suyuna karışması veya olası bir sel baskınında Tahtalı Barajı’na sürüklenmesinin İzmirlinin içme suyunu tehdit edeceği öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise söz konusu ihaleye ilişkin ön görüşünde olumsuz görüş açıklamıştı.