İzmirlileri Haliç’te yüzdüren... Hazreti Ali’yi “düşünür" sanan Kılıçdaroğlu havalara zıplayacak! Bu gazla, artık dünyayı turlar

Aslında Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Mersin’i “Güneydoğu’nun incisi” olarak tanımlayan...

Haliç’i İzmir’de zannedip, “Başkan Haliç’i temizleyecek, İzmirliler Haliç’te yüzecek” vaadinde(!) bulunan...

Kağıthane’ye Kağıttepe deyip, belediye başkan adayı olduğu İstanbul’un ilçelerinden bile bihaber olduğunu ortaya koyan...

Kocaeli’nin ilçesi olduğunu bilmediği İzmit’i “büyükşehir” olarak nitelendiren...

Hazreti Ali’yi “İslam düşünürü/yazar” zanneden Kemal Kılıçdaroğlu'na nihayet "hakkı(!)" teslim edildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir "ilim ve bilim âşığı(!)" olduğunu çok veciz ifadelerle ortaya koydu.

Bursalı, kargaları bile güldüren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye kökenli, Alman vatandaşı. Covid-19 aşısını buldu. Alman ekonomisine yaptıkları katkı, 140 milyar doların üzerinde. İki kişi… İşte yüksek yetenek inşası dediğimiz bu.

Çin ile Amerika arasındaki kavga aslında, yüksek yetenek inşası kavgasıdır. Çin, en zeki çocuklarını Amerika’nın üniversitelerine gönderdi, yetiştirdi; Çin’e geldiler. Huawei gibi bir devi yarattılar. Uzay sanayisini büyüttüler. Biz neresindeyiz?

Kılıçdaroğlu meselenin özünü biliyor. Bu nedenle “bilime yolculuk” yaptı. Kendisinin ayrıca çok iyi bir Herkese Bilim Teknoloji dergisinin okuru olduğunu da burada belirteyim.."