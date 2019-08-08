0553 313 94 23

İzmirliler üretici pazarını çok sevdi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kadifekale’de hayata geçirdiği "Pagos Üretici Pazarı" İzmirlilerden büyük ilgi görüyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
İzmirliler üretici pazarını çok sevdi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kadifekale’de hayata geçirdiği "Pagos Üretici Pazarı" İzmirlilerden büyük ilgi görüyor. Pazara, İzmir’in dört bir köşesinden gelenlerin dışında turistlerin de ilgisi fazla oldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin tarihi simgelerinden Kadifekale’de hem üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşması hem de bölgenin marka değerini artırması için hayata geçirdiği Pagos Üretici Pazarı, İzmirlilerin ilgi odağı oldu. 100’den fazla kadın üretici, 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunduğu pazara hem İzmirliler hem de turistler akın etti. Çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlerin gerçekleştiği pazar renkli görüntülere sahne oldu.


Pagos Üretici Pazarında her yöreye ait şallar satan ve 31 yıldır Kadifekale’de yaşayan Zeynep Tabar, "Buraya pazar yapılması çok hoşumuza gitti, çok mutlu olduk; bugüne kadar kimse böyle bir şey düşünmemişti. Başkanımızın böyle bir şey düşünmesi çok hoşumuza gitti. 50 yıldır İzmir’de yaşıyoruz ama ilk defa Kadifekale’ye geliyoruz diyenler var” diyerek pazardan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.


Kadifekale’deki üretici pazarı sadece orada yaşayanları değil herkesi mutlu etmişe etti. Yelki Girişimci Kadın Kooperatif Başkanı Eda Filiz ise Pagos Üretici Pazarı’nı çok heyecanlı, umut verici bulduğunu söyledi. Pazarın eski fuar tadında olduğunu belirten Filiz, “Buraya gelirken fuara gelir gibi hissettik; seve seve gedik. Hatta Pagos Üretici Pazar’ı için basma fistan elbiseler diktik. Pazarda tarım ürünleri satıyoruz. Yelki’nin hâlâ tarım toprakları, traktörleri varken biz de kadınlar olarak traktörlere bindik tarlalara çıktık. Ranta hayır diyelim, burada tohum yetiştirelim, üretim yapalım dedik” şeklinde konuştu.



Gençlere umut oldu


Tüm hayatı boyunca, 27 yıldır İzmir’de yaşadığını; ancak ilk kez Kadifekale’ye geldiği söyleyen Ulaş Kesikçiler de, "Burayı üreticilerin pazarı haline getiren belediyemize çok teşekkür ediyorum. Demek ki böyle şeyler yapılabiliyormuş biz de yapılabildiğini görmüş olduk. Üretime bu kadar değer verilmesi ve destek çıkılması gereken bir dönemde böyle bir pazarın burada kurulmuş olmasından dolayı bir genç olarak umutlanıyorum" diye aktardı.



Fas’tan Kadifakale’ye


Turistlerin de gözde yeri olmaya hazırlanan pazar, Fas’tan İzmir’e üniversite projeleri için gelen Nouhalia Bankallil ve arkadaşlarının da güzel dakikalar geçirerek alışveriş yapmasını sağladı. Kadifekale’deki üretici pazarını internette görüp merak ettiklerini belirten Bankallil, pazarı çok beğendiklerini ve birçok eşya aldıklarını ifade etti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir’in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale’nin gün yüzüne çıkması, turizm ve cazibe merkezi olması için hayata geçirdiği Pagos Üretici Pazarı 20 Temmuz’da açıldı. Pazarda, bal ve zeytinyağı gibi ürünler; tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar çok zengin bir ürün çeşitliliği bulunuyor. Pazarın her cumartesi 10.00’dan itibaren gün açık olduğu kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
    1. Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
    2. Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi
    3. Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı..
    4. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    5. Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak
    6. İran açık açık tehdit etti: Bu karar..
    7. Oktay Denizli'deki bilançoyu açıkladı
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    9. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    10. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    11. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    12. Virajı alamayınca kanala uçtu
    13. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    14. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    15. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    16. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    17. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    18. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    19. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    20. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!