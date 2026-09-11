İzmirli taksici LPG'li yeni araçla yılda 360 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kentteki taksi filosunun yenilenmesi ve esnafın artan maliyetlere karşı korunması amacıyla Renault Mais ve Dacia ile protokol imzaladı. Fabrika çıkışlı LPG'li Dacia Jogger ve Logan modellerini kapsayan anlaşma sayesinde taksici esnafı, yakıt giderinden ayda ortalama 30 bin, yılda ise 360 bin lira tasarruf sağlayacak.

Yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmanın ardından imzalanan protokolün detayları, 11 Eylül'de Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda araç sahiplerine yapılan sunumla paylaşıldı. Oda Başkanı Erkan Özkan'ın ev sahipliğindeki buluşmaya Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör, Dacia Türkiye Satış Müdürü Birol Bek, Dacia Ege ve Akdeniz Bölge Satış Müdürü Umut Cengiz ile Orfin Bölge Satış Müdürleri Vahit Ünal ve Ömer Kaan Tüter katıldı.

Artan akaryakıt fiyatları karşısında esnafın elini rahatlatacak anlaşmayla taksilerde fabrika çıkışlı LPG dönemine geçiş teşvik edilecek. Mevcut piyasa şartlarında LPG'nin litresi 34 lira seviyesindeyken dizel 90, benzin ise 80 lira bandında seyrediyor. Kilometrede ortalama 2,5 lira yakan yeni nesil LPG'li araçlar, 5,5-6 lira yakan benzinli ve dizel modellere göre kilometre başına yaklaşık 3 liralık avantaj oluşturacak. Ayda ortalama 10 bin kilometre yol yapan bir taksici de böylece aylık 30 bin, yıllık 360 bin lirayı kasasında tutabilecek. Elde edilecek tasarruf, esnafın ikinci el araç almak yerine yeni, teknolojik ve güvenli modellere yönelmesinin önünü açacak.

Bakım aralığı İzmir'e özgü 20 bin kilometreye çıkarıldı

Başkan Erkan Özkan, esnafın ilettiği talepleri firma yetkililerine aktardıklarını ve İzmirli taksicilere özel avantajlar sunulduğunu söyledi. Özkan, "Daha önceden 10 bin kilometre olan bakım aralığı İzmir'e özgü olarak 20 bin kilometreye çıkarıldı. İkinci olarak servis ve bakım ücretlerinde yüzde 30 gibi bir indirim yapıldı. Ayrıca 3 günü aşan ve firmadan kaynaklı servis durumlarında, esnafımızın iş kaybını ve mağduriyetini önlemek için ikame araç bedeli ödenmesi gibi ayrıcalıklar tanındı" dedi.

Esnaf kefalet kredisine ek ikinci dereceden finansman açıldı

Özkan, finansmana erişimde de esnafı rahatlatacak bir adım atıldığını aktardı: "Taksici esnafımız kredi kefalet kooperatiflerinden 1. derecede rehinli kredi kullanıyordu. Bu nedenle hiçbir banka ve finansman kuruluşu esnafımıza 2. dereceden kredi verme imkanı sağlamıyordu. Bu çalışmanın neticesinde, esnaf kefalette kullanılan 1. derece krediye alternatif olarak 2. dereceden de finansman imkanı açıldı. Yani esnafımız 1 milyon TL'yi esnaf kefaletten kullanıp, geri kalan kısmı için ilgili firmanın 2. derece ipotekli finansmanını kullanarak araç yenileme sorununu tamamen çözmüş oldu."

İzmir sokaklarında yüzde 95'e yakın oranda bu gruba ait araçların kullanıldığını kaydeden Özkan, katkılarından dolayı marka yöneticilerine İzmirli taksiciler adına teşekkür etti.

Dacia'dan 2026 için yeni taksi stratejisi

Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör ise taksici esnafına yönelik 2026 yılı için yeni bir taksi stratejisi başlattıklarını söyledi. Güngör, "Markamız ürün tipi, fiyatları ve en önemlisi fabrika üretimi LPG teknolojisiyle taksi kullanımına çok uygun. Taksici esnafımız dizel veya benzinli araçlarla, fabrika çıkışı LPG'li araçlarımızın maliyetini kıyasladığında tüketim avantajının yarı yarıya, hatta daha bile fazla olduğunu net bir şekilde görecektir" değerlendirmesinde bulundu.