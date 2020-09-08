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Aktüel İzmirli sanatçılardan hastane bahçesinde moral konseri
Aktüel

İzmirli sanatçılardan hastane bahçesinde moral konseri

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:06:59 -
İzmirli sanatçılardan hastane bahçesinde moral konseri

İZMİR (AA) - İzmirli sanatçılardan oluşan müzik topluluğu "Turkish Brass Ensemble", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla hastane bahçesinde konser verdi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve halk müziği sanatçılarından oluşan orkestra, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanlarıyla buluştu.

Koronavirüs tedbirlerine uyularak gerçekleşen konserde sanatçılar, Türk ve yabancı bestecilere ait eserlerden oluşan şarkılar seslendirdi.

Sağlık çalışanları "Aman Doktor" şarkısına da eşlik etti. Konser boyunca anonslar yapılarak alandakilerin sosyal mesafe kurallarına uyması istendi.

Turkish Brass Ensemble Genel Sanat Yönetmeni Kenan Gökkaya, gazetecilere, koronavirüs süreci döneminde sağlık çalışanlarının herkesin takdirini kazandığını ifade etti.

Moral vermek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Gökkaya, "Sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katarak, canlarını hiçe sayarak Kovid-19'a karşı mücadele ediyor. Biz de sanatçılar olarak başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür edebilmek, moral desteği verebilmek, mücadelelerini gördüğümüzü, yanlarında olduğumuzu notalarla anlatmak istedik." dedi.

Sanatçı Derya Derin de tüm dünyayı etkileyen salgının biran önce bitmesini dileyerek, "Ülkece çok zor bir süreçten geçiyoruz, biz de bu anlamda büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza sanatımızla teşekkür etmek istedik. Bir nebze onlara katkı sunup, morallerini yükseltmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ömer Koçak ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, sanatçılara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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