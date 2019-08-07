0553 313 94 23

İzmirli hasta Van’da sağlığına kavuştu

İzmir’de 2012 yılında glomus tümörüne yakalanan ve hiçbir hastanenin kabul etmediği İzmirli İbrahim Yıldırım, Van Lokman Hekim Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
İzmirli hasta Van’da sağlığına kavuştu

İzmir’de 2012 yılında glomus tümörüne yakalanan ve hiçbir hastanenin kabul etmediği İzmirli İbrahim Yıldırım, Van Lokman Hekim Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.


İzmir’de yaşayan ve 2012 yılında glomus tümörüne yakalanan İbrahim Yıldırım (30), Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hastaneye gitti. Gittiği hiçbir hastanede tedavi olamayan Yıldırım, Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, hastanın şah damarından kaynaklanan bir tümöre sahip olduğunu ifade ederek, "Hastamızı boyunda glomus tümörü dediğimiz bir hastalıktan dolayı ameliyat ettik. Çok büyük bir tümör olup damarı invaze etmiş. Tanı konulduktan sonra bu kadar büyük bir tümörü çıkarmak gerçekten zor. Hastamız, Türkiye’deki belli başlı merkezler başta olmak üzere birçok yeri araştırmış. Sonra bizim bu konuda yaptığımız haberleri görünce Van’a gelmeye karar verdi. Biz de tetkiklerini inceledik. Ameliyat hazırlığını yaptıktan sonra üç gün önce ameliyata aldık. Yaklaşık 45 dakika süren başarılı bir ameliyatın ardından 10 santimlik tümörü çıkardık. Bu kadar büyük tümörlerde sinir zedelenmesi olabiliyor. Ona bağlı yutma güçlüğü, sesle ilgili sıkıntı var. O da geçecek diye bekliyoruz. Hastamız oldukça iyi” dedi.


İbrahim Yıldırım da hastane yönetimi ve doktorlara teşekkür ederek, “Ameliyatım çok başarılı geçti. Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.



“Eşimi kaybetmeyi bile düşünüyordum”


İbrahim Yıldırım’ın eşi Ayşe Çelik Yıldırım ise teşhis konulurken çok geç kaldıklarını dile getirerek, “Tümör çok büyümüştü. Bir ay önce bize glomus tümörü olduğu söylendi ki gittiğimiz birçok hastanede glomus olmayabileceğini bile söylediler. Farklı bir tümör çeşidinden de bahsettiler. O yüzden kimse cesaret edipte eşimi almak istemedi. Sürekli farklı branşlara farklı cerrahilere yönlendirdiler. Çok çaresiz kalmıştık. Sonra internetten hocamıza ulaştık. Onun haberlerini gördük ve direk telefonuna ulaşabildik. Bize verdiği güvenle birlikte Van’a gelmeye cesaret ettik. Gerçekten sonuçtan çok mutluyuz. Allah göstermesin, eşimi kaybetmeye kadar bile düşünüyordum. Şu anda her şeyden çok mutluyuz. Ufak tefek sıkıntılar var ama zamanla her şey hal olacak” dedi.


Doğunun anlatıldığı gibi olmadığını, insanların rahatlıkla gelebileceğini vurgulayan Yıldırım, “Böyle bir rahatsızlığı olan herkes gelip görüşmeli. En azından telefonla bile olsa görüşsünler. Van sizi korkutmasın. Biz İzmir’den geldik. Burada hiçbir eksikliği hissetmedik. Dışarıdaki vatandaşlar bile elinden gelen yardımı yapıyor. Korkulacak bir şey yok. Bence güvenip buraya gelmeliler. Halil Hocama çok teşekkür ediyorum. Bize bir hayat kazandırdı” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Manisa’da sıtmayla mücadele hız kesmeden devam ediyor
    1. (Özel) Manisa’da sıtmayla mücadele hız..
    2. Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine..
    3. Huawei, Türkiye tablet pazarının..
    4. Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları..
    5. Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    6. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    7. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    8. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    9. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    10. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    11. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    12. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    13. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    14. Rana Tavansensis kurbağası için..
    15. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    16. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    17. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    18. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    19. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    20. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    21. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    22. Şeker hastalığından ameliyatla..
    23. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    24. Sumbas’ta beton yol çalışması
    25. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    26. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    27. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    28. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    29. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    30. Uzlaştırma rekor kırdı
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”