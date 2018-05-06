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İzmirli esnaftan satışları patlatan taktik!

Ayıklanmış sebze, fiyatı iki kat fazla olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Günde 20 saat enginar soyan esnaf, talebe ancak yetişebiliyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:20
İzmirli esnaftan satışları patlatan taktik!

Son yıllarda giderek artan alışveriş merkezi ve süpermarket sayısına karşın semt pazarları sabit müşterilerini ağırlamaya devam ediyor. Ancak rekabetin artması üzerine pazar yeri esnafı da alternatif satış yöntemleri denemeye başladı. Sebzelerin ayıklandıktan sonra torbalara konulması ve torbanın havası alındıktan sonra satışa sunulması en popüler yöntemlerden biri oldu.

İzmir'de 33 yıldır pazarcılık yapan Levent Kurnaz, bu yöntemi kullanan esnaflardan biri oldu. Vakumlanan enginara yoğun bir talep olduğunu belirten Kurnaz, "Peynir ve benzeri ürünleri poşet içinde sattıklarını görünce enginarı böyle denemek istedik. Soyup ayıklıyoruz vakum makinesine koyunca içindeki havayı alıyoruz. Enginarlarımız bu şekilde daha çok satıyor. Çünkü içi kararmıyor. Uzun süreli saklanabiliyor" dedi. Ayrıca vakum parası almadıklarını söyleyen Kurnaz, aynı yöntemi baklada da uyguladıklarını söyleyerek şunları anlattı:

"Kendim yetiştirmiyorum alıp, işlem yapıp satıyorum.Büyüklüğüne göre ayırdığımız enginarları 5'li, 6'lı ve 7'li poşetlere koyup vakumluyoruz, 10 liradan satıyoruz. Enginarlarımız 'yok' satıyor. Günde 20 saat enginar soyuyoruz. İzmir'de market ve manavlara sipariş üzerine dağıtıyoruz. Haftanın 3 günü de pazarlara çıkıyoruz. Anormal bir talep var." Pazarda ayıkladığı bezelyeleri poşetledikten sonra satışa sunan Serkan Güvenç de "Bezelyelerin ayıklanmışı 7 lira, ayıklanmadan 3 liraya satıyorum. Baklanın da kilosu ayıklanınca 5 lira, ayıklanmazsa 2 lira. İşlem yapınca talep artıyor. Çünkü insanların kolayına geliyor. Eve götürüp tencereye atınca pişirmeye hazır" diye konuştu.

SIRA KURU DOMATESTE

Semt pazarlarındaki esnafın birkaç yıldır bu gibi teknikler kullandığını dile getiren İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Başkanı Hamdin Erişen ise özellikle alışveriş merkezlerine karşı ufak tefek yenilikler getirilmesi gerektiğini belirterek müşterilerin memnuniyeti için farklı yöntemler araştırdıklarını ifade etti. Hizmet kalitesini arttırmak için sebzeleri temizleyip sattıklarını söyleyen Erişen şöyle konuştu:

"Pazar esnafımız satışları düşünce ürünlerin kışın da tüketilmesi için bu yöntemi buldu. Bu yazdan itibaren tarla domateslerini de kurutup paketleyeceğiz. Yaz domatesi 1'er kiloluk kavanozlara konularak Avrupa'ya gidiyor. Bazı firmalar üzümü kurutup satıyor. Aynısını biz de domateste yapıp tüm Türkiye'de satacağız. Kışın kuru domates suda haşlandıktan sonra yemeklere katılabilir. Bu yazdan itibaren bunu yapacağız. İşlerimizi arttırmak için böyle çareler aramalıyız."

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 14:20
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