İzmirli besicinin yüzünü bakanlık güldürdü

Muharrem Çetin'in Samanlık Mahallesi'ndeki ağılda geçen yıl ekimde meydana gelen yangında 28 küçükbaş hayvanını kaybetmiş, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletmişti.

Talebi değerlendirilen besicinin ilk etapta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dikili Kaymakamlığı iş birliğinde ağılı onarıldı.

Ardından Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özgür Baş tarafından kendisine 23'ü keçi ve biri teke olmak üzere 24 küçükbaş hayvan verildi.

Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada Bakanlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin, çiftçilerin iyi ve kötü günlerinde her zaman yanında olduklarını söyledi.

Besici Muharrem Çetin de yeni hayvanlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bakanlığın herkesin zor zamanında yanında olduğunu ifade eden Çetin, "Allah devletimizden razı olsun. Kimin bu yardıma faydası olduysa Allah hepsinden razı olsun. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. " dedi.