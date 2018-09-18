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İzmir'in Ödemiş ilçesinde sokak ortasında dehşet!

Ödemiş ilçesinde meydana gelen kavgada Mustafa Uzun tarafından bıçaklanan Barış İpeker, hayatını kaybetti.

18 Eylül 2018 Salı 11:19
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sokak ortasında dehşet!

Olay Ordu Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Barış İpeker ile Mustafa Uzun henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine pazarcılık yaptığı öğrenilen Uzun, ekmek bıçağıyla İpeker'i boğaz ve karın kısmından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan İpeker'i gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen İpeker, yolda hayatını kaybetti. Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu'na konulan İpeker'in cesedinin, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.

Kavganın ardından kayıplara karışan Mustafa Uzun ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Yeni Asır

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:19
  1. Ordu
  2. İzmir
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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