İzmir’in kurtuluş coşkusu İzmir’in kurtuluş günü, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde opera ve bale sanatçılarının konseri eşliğinde kutlandı.

İzmir’in kurtuluş günü, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde opera ve bale sanatçılarının konseri eşliğinde kutlandı. İzleyicilerin coşkusu, efe gösterisi ve marşlarla doruklara yükseldi.



MaviBahçe Kent Meydanı’nda düzenlenen İzmir’in kurtuluş günü gecesinde sahne alan opera ve bale sanatçıları, izleyicilere muhteşem saatler yaşattı. Efe gösterisi beğeniyle izlendi. Seyirciler, opera ve bale sanatçılarının şarkılarına ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

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