İzmir’in kanayan yarası arka mahalleler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Orhan Kemal İlk ve Orta Öğretim Okulu'nun açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına arka mahallelere öncelik ve önem verilmesi talimatını verdi. Yeni Asır, Kılıçdaroğlu'nun pozitif ayrımcılık yapılmasını istediği bu arka mahallelere girdi. Bir zamanlar Türkiye'nin en gözde kenti olan İzmir, CHP'li belediyeler tarafından içler acısı hale mahkum edildi. Gecekondu, derme çatma binalar ve altyapı sorunlarıyla bunun en bariz örneklerinden biri Yeşildere oldu. İzmir'e gelenlerin ilk olarak karşılaştıkları Yeşildere yolundaki manzaralar, CHP'li belediyelerin nasıl çalıştıklarını ortaya koydu.



YILLARDIR İMAR BEKLİYOR

İzmir'de 1950'li yıllardaki göçlerle oluşan ve Melez Çayı'nın devamındaki Yeşildere'nin iki yakasına kurulan 19 Mayıs Mahallesi, çarpık yapılaşmadan kurtulmak için uzun yıllardır imar bekliyor. Atatürk'ün dev maskının baktığı Kadifekale'nin eteklerindeki mahalle, özellikle İzmir'in merkezine girmek için Yeşildere yolundan geçen yerli ve yabancı turistlerin ilk gördüğü yıkık dökük manzarayla dikkat çekiyor.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Mahallenin en önemli sorunu imar. Şu anda 3 kata kadar izin var. Nazım İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylanmasına rağmen halen hayata geçirilemedi. İzmirliler bir an önce bu kötü görüntülerden kurtulmak istiyor. Sokakların genişlemesi, yeşil alanlarla donatılarak mahallenin gelişmesi için 8-9 kata kadar imar verilecek ama verilen sözler hala tutulmadı. Çünkü çarpık yapılaşma görüntüsü İzmir'e yakışmıyor.

ÇATILAR BRANDAYLA KAPLI

İzmir'in en eski mahallelerinden biri olan 19 Mayıs Mahallesi'nin Muhtarı Mustafa Sayar ile mahalleyi gezdik. Mahallenin üst kısmındaki Buca sınırına, Yeşildere tarafına bakan Atatürk maskının önündeki manzara İzmir için bir utanç tablosu gibi. Yeşildere'nin kenarındaki derme çatma, yıkık dökük ve çöken çatıların brandayla kaplı olduğu binalar, İzmir'e yakışmayan görüntüler oluşturuyor.

TEK BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında çıkan ve 11 mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planını onaylamasına rağmen bölgede kentsel dönüşüm adına bir çivi bile çakılmadı. Bu nedenle mahalleye doğalgaz bile bağlanmıyor. Muhtar Sayar, "Milli Eğitim Bakanlığı mahallemize çok güzel bir ilkokul ve ortaokul yaptı. 32 derslik bulunuyor. Önemli bir hizmet ama okulun bile imar planı hayata geçirilmediği için doğalgaz hizmetinden faydalanamayacağı söyleniyor. Burada şu anda 2-3 katlı evler var. Kentsel dönüşüm olursa çok katlı ve modern binalar ve çağdaş, sosyal donatı alanları yapılması gerekiyor" dedi.

DİK YOKUŞLU YOLLARA PARKE TAŞI DÖŞENSİN

MAHALLENİN girişindeki Yeşildere yolunu Kadifekale, Çimentepe ve Ballıkuyu'ya bağlayan yolda yağışlı havalarda araçların kaydığını bu nedenle önlem alınması gerektiğini söyleyen Muhtar Sayar, "5419 sokak tek yol, başka yok. Civar semtlere bağlantı yolu, devamı ise 698/1 sokak ve dik yokuşta araçlar kayıyor. Araçların kaymaması için kilit taş döşenmesi lazım ama yıllardır yapılmadı. Yağmurlu havalarda 5420 sokakta araçlar kayıyor, kaza yapıyor. 5419 sokak tek yön, çıkış çok dik olduğu için can ve mal güvenliği açısından tehlikeli oluyor. Parke taş döşenmesini yıllardır istiyoruz. Kaza olduğu zaman yol kapanıyor. 3 dönemdir bu sorunu çözemedik" dedi

15 DAKİKA YANAN TRAFİK LAMBASI

MAHALLENİN girişindeki trafik lambasının saat 16.00'ya kadar 10 dakika, 16.00'dan sonra 15 dakika boyunca kırmızı yandığını söyleyen Muhtar Sayar, "Yeşildere yoluna çıkıştaki trafik lambaları 15 dakika kırmızı yanıyor. Sokak içerisinde ara sokaklara kadar araç kuyrukları oluyor. Yeşile dönünce de 6-7 saniye yanıyor. Karabağlar'dan gelip mahallemize girecek olan araçlar da Yeşildere yolunda uzun kuyruk oluşturduğu için trafik kitleniyor. Yetkililere bu durumu bildirdik buna bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

'EVLER YIKILIP MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞMALI'

MAHALLENİN yürek burkan hali vatandaşları da isyan ettiriyor. Bölgenin, İzmir'in en önemli bir geçiş noktası olduğunu söyleyen vatandaşlar, "En güzel yerin burası olması lazım. Ama yıllardır bu şekilde duruyor. Havalimanından gelenlerin gördüğü bu manzara İzmir'e yakışmıyor. Çok çirkin bir görüntü. Bu evlerin bir an önce yıkılıp çok katlı ve modern bir görünüm kazanmasını istiyoruz. Buraya kafeler, restoranlar ve sosyal donatı alanları yapılsın. Evlerin çatısı akıyor ama tamir ettiremiyoruz. Kentsel dönüşüm beklediğimiz için tadilat yaptıramıyoruz. Mahallemizdeki evler viraneye döndü" diye konuştu.

'ÇARPIK YAPILAŞMADAN KURTULMAK İSTİYORUZ'

1985 yılından önce Aziziye Mahallesi sınırlarında yer alan ve hızla artan göçler sonucunda Vezirağa, Hasan Özdemir mahalleleriyle birlikte ayrı muhtarlık statüsüne kavuşan 19 Mayıs Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Sayar, yaşanan sorunların imar planının hayata geçirilmesiyle son bulacağını ancak çivi bile çakılmadığını, İzmir'e yakışır çağdaş ve modern binalara ve sosyal alanlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Mahallesindeki sorunları Yeni Asır'a anlatan Muhtar Mustafa Sayar, "Göreve geldiğimden beri mahallemizdeki sorunların çözümü için mücadele ediyorum. En büyük sorunumuz imar ve altyapı. Sorunları çözmeye ve yetkililere iletmeye çalışıyorum. İzmir'in merkezine girerken ilk göze çarpan bu çarpık yapılaşmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN/ ERCAN AKGÜN