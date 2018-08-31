İzmir'in Dikili ilçesinde 32 kaçak göçmen yakalandı
Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 yabancı uyruklu yakalandı.31 Ağustos 2018 Cuma 09:31
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Madra Çayı önlerinde sahil güvenlik ekiplerince lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Irak, 5 Mali, 7 Suriye, 2 Somali, 5 Kongo, 4 Yemen ve 2 Angola uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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