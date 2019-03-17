İzmir'i sallayan miting öncesi bir araya geldiler Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi öncesi bir araya gelip sohbet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, program öncesinde bir süre sohbet etti. İzmir'de tarihi miting, tarihi kalabalık!

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