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İzmir'i sallayan miting öncesi bir araya geldiler

Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi öncesi bir araya gelip sohbet etti.

17 Mart 2019 Pazar 15:12
İzmir'i sallayan miting öncesi bir araya geldiler

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:12
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
  4. Gündoğdu Meydanı
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. MHP Genel Başkanı Bahçeli
  7. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci

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