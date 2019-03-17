İzmir'i sallayan miting öncesi bir araya geldiler
Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi öncesi bir araya gelip sohbet etti.17 Mart 2019 Pazar 15:12
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, program öncesinde bir süre sohbet etti.
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