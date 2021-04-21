İzmir'i şahlandıracak 35 proje
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de hayata geçirecekleri 35 projenin kent ekonomisine bu sene 200 milyon lira katkıda bulunacağını bildirdi.
Pakdemirli, toplam bütçesi 20 milyon lira olan projelerin bitkisel üretimden hayvancılığa ve dijitalleşmeye kadar çok sayıda alanı kapsadığını açıkladı. Kuraklık, afet ve hastalık zararlılarıyla mücadelede etkinliği artırmak istediklerini de dile getiren Bakan Pakdemirli, “İstihdam potansiyelini güçlendirmek, atıl arazileri değerlendirmek hedeflerimiz arasında” dedi.