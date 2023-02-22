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Ekonomi İzmir’e yaya üst geçidi yapımlarına hız verildi
Ekonomi

İzmir’e yaya üst geçidi yapımlarına hız verildi

İzmir Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü, sorumluluğundaki yollarda 3 Adet Prefabrik Betonarme ve 2 Adet Çelik Yaya Üstgeçit Yapılması yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 14:44:00 -
İzmir’e yaya üst geçidi yapımlarına hız verildi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda 3 Adet Prefabrik Betonarme ve 2 Adet Çelik Yaya Üstgeçit yapılacak. Yaya üst geçitleri yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günü içerisinde bitirilerek hizmete alınacak. İhale 15.03.2023 günü saat 10:00’da Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR) adresinde düzenlenecek.

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