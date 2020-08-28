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Aktüel İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 01:34:33 -
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Birgi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 270 gram esrar, 100'den fazla uyarıcı hap, 53 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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