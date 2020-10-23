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Aktüel İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:18:57 -
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ekim'de uyuşturucu imal eden ve satışını yapanlara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 1 kilo 127 gram esrar, 443 gram sentetik uyuşturucu, 126 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 60 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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