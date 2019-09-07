İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı İzmir’in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir’in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Urla ilçesinde bulunan Azmak Koyu yakınlarındaki makilik alanda çıkan orman yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri müdahale etti. Ekiplerin yoğun gayretleriyle yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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