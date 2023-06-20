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Gündem İzmir'deki kan donduran cinayetin katil zanlısı yakalandı! Perde arkasından gayr-i meşru ilişkiler sarmalı çıktı
Gündem

İzmir'deki kan donduran cinayetin katil zanlısı yakalandı! Perde arkasından gayr-i meşru ilişkiler sarmalı çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 01:09:00 - 2023-06-20 01:33:32
İzmir'deki kan donduran cinayetin katil zanlısı yakalandı! Perde arkasından gayr-i meşru ilişkiler sarmalı çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunan 3’ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişinin cinayet zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Gelişmeye ilişkin açıklama İzmir Valiliği tarafından yapıldı.

Türkiye’yi sarsan kan donduran cinayetin perde arkasından gayr-i meşru ilişkiler sarmalı çıktı.

3’ü kadın 4 kişiyi öldürüp parçalara ayırdıktan sonra derin dondurucuya atan katil zanlısı İzmir Çeşme’de yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde cinayeti “kıskançlık” yüzünden işlediğini söyledi.

Özel ekip kuruldu

İzmir Bayraklı’da geçtiğimiz pazar günü iki katlı bir evde Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova-Laçin Geldiyazova ve Ruslan Kerimov adlı erkeğin parçalanmış haldeki cesetleri derin dondurucuda bulundu.

Özel ekipler cinayet zanlısını bulmak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, “İzmir’in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3’ü kadın 1’i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H., Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti.” denildi.

Perde arkası: Gayr-i meşru ilişki!

S.H.’nin öldürülen anne Gulkamar Hanymova ile gayr-i meşru ilişkisinin olduğu iddia edildi.

Öte yandan öldürülen Ruslan Kerimov’un da Laçin Geldiyazova ile gayr-i meşru ilişki yaşadığı belirtildi.

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