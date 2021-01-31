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Gündem İzmir'deki feci kazada 2 kişi yaralandı
Gündem

İzmir'deki feci kazada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 05:50:00 -
İzmir'deki feci kazada 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 01.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 297 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şahin C. yönetimindeki 07 KT 190 plakalı Smart marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki adaya çıktı.

Viyadük kolonlarının arasından geçen araç takla atarak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Şahin C. ve Filiz Ç.'nin yaralandığı belirlenirken, durumu ağır olduğu tespit edilen Şahin C., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Durumu hafif olan Filiz Ç.'nin ise kaza yerinde tedavisi ayakta yapıldı. Kaza yapan ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

İzmirde feci kaza 2 yaralı var

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan araç sürücüsü Şahin C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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