0553 313 94 23

İzmir'deki düdenlere yer altı barajı projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesince, Menderes ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle düdenlerin oluştuğu bölgede yer altı barajı ve şelale yapımı için çalışma başlatıldı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:42
İzmir'deki düdenlere yer altı barajı projesi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Menderes ilçesinde şiddetli yağış sonucu oluşan düdenlerin bulunduğu alanda yer altı barajı ve turizm amaçlı şelale yapımı için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menderes'in Karakuyu Mahallesi ve çevresinde yoğun yağış sonrası tehlike yaratabilecek düdenler oluştuğunu hatırlattı.

Belediye jeoloji ekiplerinin alanda 5 aylık araştırma başlattığını ifade eden Gökçe, "Araştırmamız birkaç ay içinde tamamlanacak. İlk etütler gösterdi ki bölgede yer altı sularının toplanacağı bir baraj yapmak mümkün. Yer altında suyu toplarsak düşük maliyetle bölgenin tüm sulama ihtiyacını karşılayabilir ve yeni göçükleri engelleyebiliriz." dedi.

- Şelale ile turizm merkezi planı

Açılan düdenlerin üstünü şelale haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gökçe, böylelikle alanın hem turizm hem de tarım merkezi olabileceğini söyledi.

Proje ile 18 milyon metreküp yüzey suyunun yer altında depolanması ve alanın görsel güzelliği ile yeni bir cazibe merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Gökçe, projenin çok yüksek maliyetli olmamasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.

Ocak ayındaki yağışlar sonrası Menderes'te tarım arazilerinde 12 düden oluşmuş, ilginç manzarayı görmek isteyen çok sayıda vatandaş bölgeye akın etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:42
  1. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  2. obruk
  3. şelale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu
    1. 3 kişinin hayatını kaybettiği..
    2. Van'da iki aile arasında silahlı..
    3. Karabük’te çifte kaza: 15 yaralı
    4. Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu felç
    5. Yargıtay Başkanlığı: "Adli yıl açılış..
    6. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    7. Ağrı'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4..
    8. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    9. Erdoğan haftaya baba ocağında miting..
    10. Darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek..
    11. Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul..
    12. Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i..
    13. İran, Avrupa ülkeleri ve Husiler..
    14. İstanbul'daki sağanak
    15. Neymar, PSG'den ayrılıyor!
    16. İsrail medyasından Hafter iddiası!..
    17. Hindistan Cammu Keşmir'deki..
    18. Adanaspor'da transfer
    19. Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında..
    20. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    21. İstanbul Valiliğinden şiddetli yağışa..
    22. Türkiye; Doğu Akdeniz'de savaşıyor,..
    23. Fenerbahçe'de ayrılık!
    24. Hizbullah liderinden Amerika'ya uyarı!..
    25. Almanya'da şok iddia! Eski istihbarat..
    26. 'Bugün tedbir almazsak yarın bedel..
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya..
    28. Bilecik’te kuvvetli rüzgar etkili oldu
    29. Sinop’ta denizde kopmuş bacak gördü..
    30. Şiddetli yağış sonrası Unkapanı..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu