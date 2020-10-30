İzmir'deki depremle ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Enkaz altında kalanlar var

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 16,54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum enkaz altında kalanların olduğunu ve çöken binalarda kurtarma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

"Tüm bakanlar İzmir'e yönlendirildi"

Kurum, "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız" dedi.