İzmir'deki depremde ölen babaanne ve 4 torunu Çorum'da toprağa verildi

ÇORUM (AA) - İzmir'deki depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torununun cenazeleri, memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel (60) ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda Yücel'in cenazeleri, uçakla İzmir'den Ankara'ya, oradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi.

Depremden 3 gün sonra enkaz altından çıkartılabilen babaanne ve 4 torunu için Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde tören düzenlendi.

Babaanne ve torunlarının cenazeleri, Kuşsaray köyündeki cemevinde dua edilmesinin ardından defnedildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, törenin ardından depremde anneleri Arife Yücel ile çocukları Lena ve Vera'yı kaybeden Deniz-Nilay Yücel çifti ile Diren ve Feda'nın ailesi Hüseyin-Emine Yücel'e başsağlığı dileklerini iletti.

Yılmaz, ailelere acılarını paylaştıklarını belirterek, "Ümitli bekleyişimiz vardı ancak maalesef üzücü haberi aldık. Acınızı paylaşmak için buradayız. Başımız sağ olsun. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Kabullenmek kolay değil, başına gelen biliyor. Hem İzmir'de, hem Ankara'da ne gerekiyorsa sizler için yapmaya hazırız. Bizler kardeşiz." dedi.

Deniz Yücel ise deprem esnasında çalıştığı Adliye binasından çıkıp evine doğru gittiğini söyledi.

Adliye binasından, evinin göründüğünü belirten Yücel, "Adliyeden çıktığımda baktım ama binayı göremedim. Orada bir boşluk vardı." diye konuştu.

Eşi Nilay Yücel ise deprem esnasında eve koştuklarını ancak binanın olduğu yerde yıkıntıları gördüğünü anlattı.

Cenazeye, Yücel ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Recep Yüksel, CHP Parti Meclisi Üyesi Hasan Baltacı, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve vatandaşlar katıldı.

Arife Yücel'in, anne ve babaları çalışan torunlarına baktığı öğrenildi.