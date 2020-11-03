  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki depremde kısmen çöken binanın enkazından bir kedi kurtarıldı
Aktüel

İzmir'deki depremde kısmen çöken binanın enkazından bir kedi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:36:42 -
İzmir'deki depremde kısmen çöken binanın enkazından bir kedi kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 5 gün sonra AFAD ekiplerince bir kedi kurtarıldı.

Bayraklı ilçesindeki apartmanda enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, burada bir kedi olduğunu fark etti.

Moloz yığınlarını dağıtarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi burada bekleyen Yerel Hayvan Koruma görevlilerine teslim etti.

Görevli Sibel Altun, bir canın daha enkazdan kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Kedinin depremden 5 gün sonra enkaz yığınından AFAD ekiplerinin dikkati sonucu canlı olarak çıkarıldığını belirten Altun, "Bu binada oldukça fazla hayvanımız var. Kedilerimiz, kuşlarımız çok fazla. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza olduğu kadar hayvanlarımıza da çok ilgili. Bugün Ayda bebekten sonra yine bir mutluluk yaşadık, Allah razı olsun." dedi.

Sibel Altun, kedinin sahibine ulaşıldığını, yapılacak kontrolün ardından teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı
Dünya

Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı

İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek veren BAE Dışişleri Bakanlığı, tüm Avrupa'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..
Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı!
Dünya

Viyana'daki saldırı sonrası Türklere uyarı! "Evinizden çıkmayın"

Terör saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Viyana'daki tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını, bu..
Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı
Dünya

Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef göstermesinin ardından, ülkede İslam'a yönelik saldırılar devam ediyor. Son olara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay