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Aktüel İzmir'deki depremde enkazdan çıkartılan amatör futbolcu, hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'deki depremde enkazdan çıkartılan amatör futbolcu, hastanede hayatını kaybetti

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:19:44 -
İzmir'deki depremde enkazdan çıkartılan amatör futbolcu, hastanede hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Mahir Tahirler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda olan Mahir Tahirler, yaşam mücadelesini kaybetti.

Tahirler'in birlikte yaşadığı annesi Nazmiye Doğrayan da depremde yaşamını yitirmişti.

Mahir Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.

Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler ise büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Yaşamak için çok mücadele verdi ama olmadı. Bu süreçte yanımızda olanlara teşekkür ederiz." dedi.

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